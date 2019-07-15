‏”التجمع الصحي الأول” يُطلق عيادات الزيارة الواحدة لمرضى السكري

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أطلقت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى، عيادات الزيارة الواحدة لمرضى السكري بمركز المربع الصحي، والتي تعد الأولى من نوعهـا على مستوى المملكة، وتأتي ضمن إطار تسهيل وصول المستفيد للخدمة الصحية، وتقوم على زيارة عدة عيادات في وقت واحد خلال موعده لزيارة طبيب السكر.

وتتضمن عيادات الزيارة الواحدة عدة عيادات هي: عيادة طبيب متخصص بأمراض السكري، عيادة طبيب أمراض العيون، عيادة التثقيف الصحي ، عيادة التغذية السريرية، عيادة فحص الأسنـــان .

وكشفت الإدارة التنفيذية للتجمع عن معاينة أكثر من 70 مريض سكري في عيادات الزيارة الواحدة لمرضى السكري، خلال الفترة الماضية، وقد أبدى 90% من المرضى رضاهم التام وأعجابهم بالفكرة، التي تمكنهم من الاستفادة من عدة خدمات في زيارة واحدة توفر عليهم الوقت والجهد.

ونوهت الإدارة التنفيذية للتجمع بأن الهدف الأساسي من هذه الخدمة تقييم وضع مريض السكر وتحديد مضاعفاتها مثل إعتلال الأعصاب الطرفيــة، تثقيف المريض ووضع برنامج غذائي مناسب له والتأكد من صحة الأسنان ووضع برنامج متكامل للمريض شاملاً مما سبق، بالإضافـة إلى طلب التحليل وصرف الأدوية المناسبة له وعند الحـاجة يتم تحويل المريض للتخصص المطلوب وكل هذا يؤدي إلى تخفيف الضغط على المستشفيات المرجعية مع تقديم خدمة مميزة ومتخصصة لمرضى السكري.