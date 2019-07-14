مدير الدفاع المدني بنجران يقلد عسيري وآل جزاع رتبهم الجديدة

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قلد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني نجران العقيد علي بن عمير آل جرمان الشهراني الرائد محد بن علي عسيري والنقيب علي بن محمد آل جزاع رتبهم الجديدة بعد صدور الامر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم.

وعبر المترقين عن شكرهم وتقدير على هذه الثقة الكريمه متمنين أن يكونو عند حسن ظن القيادة الرشيدة.