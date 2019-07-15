البحرين تستضيف أول مهرجان خليجي للغوص بمشاركة المرأة السعودية

البحرين- فتحيه عبدالله

في فعالية تعد هي الأولى من نوعها على المستوى المحلي والعالمي ، تستضيف مملكة البحرين هذا العام مهرجان الغوص الترفيهي بتنظيم وتعاون مشترك بين فريق هاي دايفر من المنطقة الشرقية وفريق البحرين للغوص التطوعي وبمشاركة غواصين وفرق غوص من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي لنشر ثقافة الغوص للجميع من خلال التطبيق العملي والتنفس تحت الماء كما صرح مدرب الغوص كابتن علي السليمان من فريق هاي دايفر يأتي ذلك تزامنا مع يوم المرأة العالمي للغوص الذي تحتفل به منظمة بادي الدولية للغوص .

يهدف المهرجان إلى تعزيز وإبراز دور المرأة في عالم الغوص كما يسعى لتوفير تجربة ثرية وممتعة للمشاركين من مختلف الأعمار لتعلم تجربة الغوص الترفيهي و إكتشاف أعماق الخليج العربي وما تحمله من مناظر جذابة وخلابة للغواصين.

سيقام المهرجان تحت رعاية مراسي البحرين وعلى مدار يومين ١٩ و ٢٠ من شهر يوليو هذا العام بشاطىء مراسي البحرين وبمشاركة رسمية ومجتمعية للاحتفاء بهذه المناسبة.

وتشارك المملكة بواسطة فريق هاي دايفر من المنطقة الشرقية بمجموعة متميزة من غواصي الفريق بتواجد العنصر النسائي بقيادة الكابتن مريم المعلم ، مدربة غوص دولية ومدربة اسعافات أولية ، والتي تسعى بالتعاون مع فريقها إلى نشر ثقافة الغوص بين الفتيات بالمجتمع والدعوة إلى اكتشاف أعماق البحار وتأمل الطبيعة البحرية الخلابة والساحرة عبر تجربة رياضة الغوص بالاعماق.

وصرحت الكابتن مريم اليوم نشارك كفتيات في يوم غوص المرأة العالمي والذي تنظمه منظمة بادي الدولية للغوص ، إيماناً منا بدور المرأة الفعال والمؤثر في مختلف الأنشطة الرياضية والمجتمعية ، ونسعى إلى تشجيع النساء بمختلف أعمارهن لتجربة رياضة الغوص المليئة بالتحدي والتشويق فضلا عن حالة السكينة والهدوء لممارسي تلك الرياضة وبمساهمة وتواجد زملائنا الغواصين من مختلف دول الخليج كمبادرة مجتمعية نهدف أيضا من خلالها إلى تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

كما سيضم المهرجان العديد من الفعاليات البحرية والترفيهية المختلفة والتي ستستمر على مدار يومين وبمشاركة عدد من المنظمات والمؤسسات الحكومية والأهلية.