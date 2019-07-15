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كلية الجبيل الصناعية من أوائل الكليات والجامعات على مستوى المملكة المحققين لشهادة الآيزو (ISO45001:2018) الجودة بالصحة والسلامة المهنية

كلية الجبيل الصناعية من أوائل الكليات والجامعات على مستوى المملكة المحققين لشهادة الآيزو (ISO45001:2018) الجودة بالصحة والسلامة المهنية
http://almnatiq.net/?p=751328
الجبيل الصناعية - المناطق

حصل قطاع التعليم بالهيئة الملكية بالجبيل ممثلاً بكلية الجبيل الصناعية على شهادة الآيزو الخاصة بالجودة في الصحة والسلامة المهنية (ISO45001:2018) وهي المعيار الجديد الذي يركّز على إدارة السلامة والوقاية من المخاطر في بيئة العمل، حيث تمكن أربعة موظفين في إدارة كلية الجبيل الصناعية من الحصول على شهادة قائد تدقيق معتمد.

من جانبه أعرب مدير الكلية الدكتور عيد بن محمد الهاجري عن شكره وتقديره لتلك الجهود التي بُذلت لتحقيق هذا الإنجاز مؤكداً على أن كلية الجبيل الصناعية تهتم بالتعاون مع الهيئة الملكية بالجبيل بسلامة وصحة طلابها ومنسوبيها وذلك بصب اهتمامها وتركيزها على تطبيق أفضل وأعلى معايير السلامة العالمية من خلال توفير بيئة عمل خالية من المخاطر بشكل أساسي.

وأوضح الدكتور عيد الهاجري على أنه قد تم تدريب الطلاب على العمل في بيئة تطبق اشتراطات السلامة المعروفة، مشيراً إلى حصول الكلية على اعترافات عالمية بخصوص هذا المجال ويتم تطبيقها بشكل يوازي تطبيق أنظمة السلامة في الشركات ليكون الطلاب على اطلاع بأنظمة السلامة والصحة المهنية قبيل بداية حياتهم العملية.

حيث تهدف شهادة الآيزو إلى عمل نظام يحدد الخطر وفق نطاقه وطبيعته ثم يقوم بتقليل المخاطر أو القضاء عليها بشكل كامل، ويتحقق ذلك بما يضمن أن تكون عملية تحديد المخاطر عملية استباقية بديلاً عن أن تكون ردة الفعل عقب وقوع الضرر الذي قد يهدّد بيئة العمل أو صحة العاملين وطلاب كلية الجبيل الصناعية وذلك لخلق بيئة عمل صحّية وآمنة.

الجدير بالذكر أن كلية الجبيل الصناعية تعد أول إدارة على مستوى الهيئة الملكية تحصل على هذه الشهادة ومن أوائل الكليات والجامعات على مستوى المملكة نظراً لحداثة المواصفات التي أُصدرتها في شهر مارس عام 2018م.

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