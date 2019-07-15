برنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل يتمكن من استئصال ورم مُعقد من عين مواطن يبلغ 48 عاماً

الجبيل الصناعية - المناطق

نجح الفريق الطبي ببرنامج الخدمات الصحية بالهيئة الملكية بالجبيل مؤخراً بقيادة استشارية جراحة تجميل العيون ومجرى الدمع وجراحة حجاج العين الدكتورة زينب بنت يوسف الحباب في إجراء عملية معقدة لاستئصال ورم متضخم في حجاج العين اليمنى لمريض يبلغ 48 عاماً، حيث تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في تاريخ الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

من جانبها بيّنت قائدة فريق العمل استشارية جراحة تجميل العيون ومجرى الدمع وجراحة حجاج العين الدكتورة زينب بنت يوسف الحباب بأن المريض قد تم تحويله للعيادة بتشخيص أورام وذلك بعد معاناة استمرت سنتين دون استجابة لأي علاج.

وتطرقت استشارية جراحة تجميل العيون إلى أنه تم فحص المريض بعيادة جراحة العيون التجميلية عقب تحويله إليها كحالة ورم دموي متقدم بالحجاج الأيمن للبدء في العلاج الاشعاعي ولوحظ بعد عمل الفحوصات والاشعة وجود ورم متضخم بطول 2 سم وعرض 1.5سم وسماكه 1.5 سم فوق العين اليمنى تسبب بتشوه في شكل العين وسبب ضغط على العين اليمنى للمريض.

وأَضافت الدكتورة زينب الحباب أنه قد تقرر إجراء عملية جراحة لاستئصال الورم وتكللت العملية ولله الحمد بالنجاح حيث تم استئصال كامل الورم بدون أي مضاعفات أثناء الجراحة ووضع المريض تحت المراقبة والملاحظة لمدة شهر لوحظ خلالها تحسن عام في الوظائف الحيوية بجسم المريض.

الجدير بالذكر أنه تم إدخال عيادة عمليات جراحة تجميل العيون ومجرى الدمع وجراحة حجاج العين بالخدمات الصحة للهيئة الملكية حيث تقدم هذه العيادة عمليات كسور عظام العين واورام العين وتجميل العيون.