فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد المشاريع المنفذة للاجئين الروهينجا في بنجلاديش

المناطق - الرياض

قام فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتفقد مشاريع المركز المنفذة للاجئين الروهينجا في منطقة كوكس بازار بجمهورية بنجلاديش، وذلك في قطاع الأمن الغذائي والمواد الإيوائية وقطاع المياه والإصحاح البيئي والقطاع الصحي.

وجال الفريق على مخيمات اللاجئين الروهينجا لمتابعة تنفيذ البرامج المعدة لهم وفقا لخطة كل برنامج والمنفذة مع الشركاء من المنظمات الدولية بالأمم المتحدة.

ويأتي ذلك في إطار الدعم المتواصل المقدم من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة اللاجئين الروهينجا في مختلف بيئات اللجوء.