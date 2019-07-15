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فضيحة قناة الجزيرة.. الشاهد ضد البحرين قامت بتجنسيه قطر قبل سنوات
http://almnatiq.net/?p=751354
المناطق-الرياض

ضمن فضائحها المعتادة وتدليسها للحقائق قامت قناة الجزيرة القطرية وعبر برنامجها الخبيث “ما خفي أعظم” بنشر مزاعم على لسان من وصفته بالضابط البحريني السابق “ياسر شملان الجلاهمة”، الذي ادّعى أنه كان مسؤولًا عن فض اعتصام دوار اللؤلؤة خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين العام 2011.
وخفي على القناة ومسئوليها أن سجلات الجنسية القطرية اثبتت تجنيس الجلاهمة من قبل النظام القطري قبل سنوات كما تجاهلت إقامة الجلاهمة في قطر وتحت حماية النظام القطري.
يشار أن ورود اسم الجلاهمة في وثائق التجنيس القطري ينسف مصداقية شهادته ضد المنامة وسط الأزمة الحالية بينها وبين الدوحة.
ويعتبر تجنيس البحرينيين من بين أسباب الأزمات الخليجية، حيث تطالب المنامة النظام القطري بالتوقف عن هذه السياسة التي تصفها بالخطيرة، وأنها تهدف إلى إحداث خلل متعمَّد في التركيبة المجتمعية للمملكة

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