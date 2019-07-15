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مجمع الملك فهد يوزع 644ر729 نسخة من مختلف إصداراته

مجمع الملك فهد يوزع 644ر729 نسخة من مختلف إصداراته
http://almnatiq.net/?p=751359

وزع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة خلال شهر شوال الماضي 1440هــ، ما مجموعه 644ر729 نسخة من القرآن الكريم بمختلف الأحجام، والترجمات، والكتب الدينية، لمجموعة من الجهات الحكومية.
وأوضح تقرير صادر من المجمع عن توزيعاته خلال الشهر الماضي أنه جرى توزيع 813ر355 نسخة من المصحف الشريف من مختلف الأحجام، و 550ر109 نسخة من الأجزاء, و 950ر19 نسخة من ترجمات معاني القرآن الكريم بمختلف اللغات، و 331ر244 نسخة من الكتب الدينية.
وأضاف التقرير أن إجمالي ما وزعه المجمع منذ بداية توزيعه لإصداراته في الثالث والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 1405هـ، وحتى نهاية شهر شوال الماضي 1440هـ، وصل إلى 275ر889ر317 نسخة من مختلف الإصدارات.

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