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انطلاق المرحلة الثانية لبرامج التدريب الصيفي بتعليم عنيزة

انطلاق المرحلة الثانية لبرامج التدريب الصيفي بتعليم عنيزة

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انطلاق المرحلة الثانية لبرامج التدريب الصيفي بتعليم عنيزة

انطلاق المرحلة الثانية لبرامج التدريب الصيفي بتعليم عنيزة
http://almnatiq.net/?p=751362
المناطق / عنيزة

انطلقت يوم الأحد، المرحلة الثانية من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440 هـ، التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، تحت شعار “التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك”، ويستفيد من هذه البرامج أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال 154 برنامجًا تطويريًا نوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.

وشهدت المرحلة الأولى التي جرت الأسبوع الماضي تنفيذ العديد من البرامج التي استفاد منها شاغلو وشاغلات الوظائف التعليمية بالمحافظة، وتم تقديم 9116 ساعة تدريبية خلال المرحلة الأولى، حيث بلغت حصة قطاع البنين من هذه الساعات التدريبية 5080، فيما بلغت حصة قطاع البنات 4036 ساعة تدريبية، وذلك من خلال 39 برنامجا تدريبيا منها 22 برنامجا في قطاع البنين و17 برنامج في قطاع البنات.

وجاء في مقدمة البرامج النوعية التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة تعليم عنيزة: برنامج “الأمن السيبراني، ومهارات التفكير الناقد والإبداعي، وحقوق المعلم وواجباته، والمهارات التقنية في التعليم والتعلم، والمهارات المهنية الأساسية لتمكين المعلم، والتطوير المهني القائم على المدرسة، والتعليم والتعلم وفق منحنى STEAM.

وتقام هذه البرامج في ثلاثة مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى “أ”، بالإضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات، حيث تم تجهيز هذه المواقع لتوفير البيئة المناسبة لتنفيذ البرامج التي تستمر على مدى أربعة أسابيع حتى تاريخ 29 / 11 / 1440هـ.

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