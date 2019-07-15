أمانة جائزة «جود» تعلن تمديد فترة استقبال المشاركات في نسختها الثانية

المناطق / بريدة

أعلنت أمانة جائزة عبد الله السليمان الدولية للإبداع العلمي في النخيل والتمور «جود»، التي تقام تحت إشراف كلية الزراعة والطب البيطري بجامعة القصيم، عن تمديد فترة استقبال المشاركات وطلبات الترشح للنسخة الثانية من الجائزة بفئاتها المختلفة، حتى الأول من شهر أغسطس القادم، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة لاستيفاء شروط المسابقة وتقديم أبحاثهم العلمية في مجال تطوير زراعة النخيل والصناعات القائمة على منتجاتها من التمور.

وتحظى الجائزة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم الرئيس الأعلى للجائزة، الذي يحرص على دعم وتشجيع القدرات والتقنيات العلمية، ونشر ثقافة الاهتمام بالنخيل والتمور على المستويَيْن المحلي والعالمي، من خلال الدور الكبير الذي تقوم به أمانة الجائزة لتعزيز هذا المجال وتنميته من خلال هذه المبادرة الرائدة النافعة التي تسعى إلى تشجيع المنتجين والمصدرين والمسوقين والمؤسسات والجمعيات المتخصصة، وتحفيزها لهذه البيئة التنافسية لأثر الإنتاج العلمي في مجالات النخيل والتمور.

وأكد الدكتور عبدالله السحيم المدير التنفيذي للجائزة، عميد كلية الزراعة والطب البيطري بالجامعة، أن أمانة الجائزة، انطلاقا من مسؤوليتها في الارتقاء بمستوى المسابقة وتطوير مخرجاتها، وقفت عند رغبة بعض المتقدمين في تمديد فترة استلام البحوث والمشاركات المختلفة حتى يتسنى لهم تقديمها بأكمل وجه، مما يجعلهم ينافسون بشكل جيد ورفع مستوى التنافس على هذه الجائزة الدولية التي شهدت في العام الماضي تنافسا قويا بين عدد كبير من الباحثين والخبراء في مجال النخيل والتمور.

وأضاف “السحيم”، أن جائزة «جود» تعد من أضخم المسابقات العلمية والبحثية بمجال النخيل والتمور في المملكة، حيث تصل جوائزها إلى مليون ريال موزعة على أربعة محاور وهي؛ جائزة العمل الإبداعي وجائزة العالم المتميز، بالإضافة إلى جائزة للإنتاج المتميز، وجائزة التميز في مكافحة السوسة الحمراء .

يذكر أن أمانة الجائزة كانت قد أعلنت عن الشروط والإجراءات الخاصة بالتقديم على الجائزة والتي تقبل طلبات الترشيح من كافة أنحاء العالم، من خلال استمارة التسجيل الإلكتروني على الموقع الإليكتروني للجائزة على شبكة الإنترنت، مع تقديم نسخة من السيرة الذاتية للمرشح وصورة من الهوية الوطنية أو جواز السفر، وإرفاق العمل أو البحث المرشح مع نسخة من السيرة الذاتية المختصرة للمرشح (pdf).

وتضمنت شروط الجائزة إيداع ملفات الترشيح في مقر الأمانة العامة للجائزة بجامعة القصيم وعدم إعادتها إلى أصحابها سواء فازت أم لم تفز، ودون إبداء الأسباب، كما يحق للجنة التحكيم أن توصي للمجالس المعنية بمنح الجائزة مشتركة بين طرفين فائزين أو أكثر كما يحق لها أن توصي بحجب الجائزة عن أي فئة إن لم تستوف الشروط وفق الآلية المنظمة لذلك، بالإضافة إلى أن أي عمل يقدم للترشيح (اختراع، بحث، دراسة) ينبغي ألا يكون جزء من عمل مقدم للمنافسة في أي مكان في العالم، ولا يجوز لأي عضو له علاقة عمل مستمرة في الجائزة أن يتقدم للترشح للجائزة، كما لا يجوز لأي مرشح أن يتقدم في الترشح لفرعين في الجائزة لنفس العام.

…