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قوافل جامعة القصيم لطب الأسنان تنطلق بمستشفى النبهانية العام

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قوافل جامعة القصيم لطب الأسنان تنطلق بمستشفى النبهانية العام

قوافل جامعة القصيم لطب الأسنان تنطلق بمستشفى النبهانية العام
http://almnatiq.net/?p=751368
المناطق / بريدة

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم، انطلقت مساء أمس الأحد، إلى محافظة النبهانية، قوافل طب الأسنان التطوعية التي تنظمها جامعة القصيم، ممثلة في كلية طب الأسنان، حيث بدأت تقديم خدماتها الصحية والتوعوية لأهالي المحافظة في مستشفى النبهانية العام.

وسجلت قوافل الجامعة لطب الأسنان خلال الساعات الأولى من انطلاقها، فحص عدد ١٠٠ حالة بمختلف التخصصات للرجال والنساء، كما كرم سعادة عميد كلية طب الأسنان الدكتور ظافر بن سعيد الأسمري كلا من محافظ النبهانية الأستاذ طارق بن عبدالله اليحياء، ومدير مستشفى النبهانية العام أحمد بن حسين السراني خلال حضورهما لتدشين القافلة لخدماتها بمقر المستشفى.

وتستمر قوافل طب الأسنان في تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية والوقائية حول صحة الفم والأسنان لأهالي المحافظة حتى يوم الخميس القادم على مدار أيام الأسبوع من الساعة الخامسة وحتى التاسعة مساءً، لضمان الوصول بهذه الخدمات لأكبر عدد من أهالي المحافظة.

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