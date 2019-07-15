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الأمير سعود بن نايف: المرأة السعودية قادرة على إيجاد الفرق

الأمير سعود بن نايف: المرأة السعودية قادرة على إيجاد الفرق
http://almnatiq.net/?p=751374
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، رئيسة مجلس إدارة الجمعية الأهلية لتنمية الفتاة “قرطبة” الأستاذة هدى بنت محمد الملحم وأعضاء مجلس الإدارة.
واطلع سموه على أبرز أعمال الجمعية وأهدافها وخطتها التشغيلية لعام 2019 ، والتي تعنى بالقراءة والاهتمام بها والتي تعتبر الأولى من نوعها ، منوهاً سموه على إيجاد المحفزات للقراءة وأن للمرأة دور كبير في تثقيف المجتمع وللجمعيات دور كبير في دعم هذه الثقافة .
مثمناً سموه ما تحظى به المرأة السعودية من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة –أعزها الله-، والتي مكنت المرأة من تبوء مناصب قيادية، والمساهمة الفاعلة في التنمية، مؤكداً أن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان عميق بأن المرأة شريك في التنمية والتطوير، وقادرة على تقديم الكثير، وفق ضوابطنا وعاداتنا الأصيلة، مضيفاً سموه أن القطاع غير الربحي يشهد نمواً متسارعاً وله دور هام ومحوري في تحقيق رؤية المملكة2030، من خلال تقديم المبادرات التي ترتقي لمستوى طموح القيادة والمجتمع، وتفعيل دور المرأة في مجتمعها، وإيجاد قدوات نسائية لدى الفتيات وتوجيههن التوجيه السليم، عبر إيجاد برامج تتمسك بالأصالة ولا تغفل المعاصرة، لنوجد فتاة متزنة قادرة على أن تكون عنصراً فاعلاً في المجتمع ، لاسيما وأن المرأة السعودية قادرة على إيجاد الفرق بتمكن .
من جهتها أعربت رئيسة مجلس إدارة جمعية الأهلية لتنمية الفتاة “قرطبة” هدى الملحم عن شكرها وتقديرها لسمو أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته داعي الله أن يوفق الجميع في خدمة وتنمية البلاد وفق ما تطمح إليه القيادة الرشيدة.

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