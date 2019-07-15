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أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالأحساء المعين حديثاً

أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالأحساء المعين حديثاً
http://almnatiq.net/?p=751377
الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز -يحفظه الله-، أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الاثنين)، رئيس المحكمة العامة بالأحساء المعين حديثاً، فضيلة الشيخ لؤي بن يوسف الراشد.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بما توليه القيادة الرشيدة – أعزها الله- من اهتمام لتطوير المرفق العدلي، وحرصها على أن يكون مرفقاً مستقلاً قائماً على تحقيق العدل وإعادة الحقوق لأصحابها ومنهياً للنزاعات، مشدداً على أن هذه الدولة قامت على أساس قويم ومنهج ثابت مستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، مضيفاً سموه أن العدل قيمة جوهرية تضمنها النظام الأساسي للحكم باعتبارها أساساً تقوم عليه الدولة وترعاه، داعياً سموه لضرورة استمرار وتيرة العمل المتسارعة في عقد الجلسات القضائية، وسرعة الفصل في القضايا، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، مشيداً سموه بالخطوات التطويرية التي تشهدها وزارة العدل، والتي كان آخرها بدء العمل باللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، متمنياً سموه للشيخ الراشد ومنسوبي المحكمة التوفيق والسداد في أداء أعمالهم.
من جانبه أعرب فضيلة الشيخ الراشد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على استقباله والاستماع إلى توجيهاته السديدة لخدمة أهالي المحافظة داعيا الله التوفيق للجميع.

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