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بلدية الخبر تضبط شاحنة مخالفة تقوم برمي الأنقاض بحي الحمراء

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الخبر - المناطق

ضبطت بلدية محافظة الخبر، مؤخرا، شاحنة مخالفة تقوم برمي الأنقاض والمخلفات بحي الحمراء بالخبر.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، بأنه تم رصد المخالفة من قبل إدارة النظافة، حيث كانت أحدى الشاحنات تقوم بتفريغ حمولتها في الأماكن غير المخصصة ووسط حي سكني في مخالفة صريحة للأنظمة, حيث تم حجز الشاحنة وتطبيق الغرامة المالية عليها وإلزامها بتنظيف الموقع وإزالة المخلفات .

وحذر الزايدي المخالفين من القيام برمي الأنقاض والمخلفات في الساحات والأحياء السكنية, مشددا في الوقت نفسه على عدم التهاون والتساهل بحق أي مخالف، موضحا تطبيق الحد الأعلى من الغرامات عند ضبط أي شاحنة ترمي مخلفات البناء في الأراضي الفضاء وداخل الأحياء مع حجز المركبة وتكليفه برفع الأنقاض وتنظيف الموقع.

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