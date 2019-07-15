صورة لأحد موهوبي الطائف تنال اعجاب الجميع

المناطق - عادل الزهراني

نالت صورة لأحد الطلاب الموهوبين بتعليم الطائف وهو يحضر احدى البرامج الصيفية التدريبية الوزارية وهو يعاني من إصابة في رجلة فلم تمنعه الإصابة من الحضور والاستفادة من هءه البرامج القيمة

وقد شكرت إدارة الموهوبين الطالب على حسابها في تويتر مثمنة حرصه على الحضور داعية الله ان يمن عليه بالصحة.