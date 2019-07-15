احدث الأخبار

“الخدمة المدنية” تدعو 36 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم
أبرز المواد
 نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير سجون المنطقة
منطقة مكة المكرمة
 الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالقصيم
منطقة القصيم
 أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنمية الاستثمار وشركة عِلم
منطقة القصيم
 الصمعاني يوقع مع نظيره الأذربيجاني برنامج تعاون مشترك في المجال العدلي
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق ماراثون القراءة الصيفي للأطفال في دورته الثالثة
ثقافة وفنون
 صورة لأحد موهوبي الطائف تنال اعجاب الجميع
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخبر تضبط شاحنة مخالفة تقوم برمي الأنقاض بحي الحمراء
المنطقة الشرقية
 بريطانيا: أمام إيران عام على الأقل لإنتاج قنبلة نووية
أبرز المواد
 مدير تعليم الشرقية لموهوبي برنامج الإثراء الصيفي أنتم ثروة وطنية لقيادة المستقبل الواعد في ميادين الإبداع
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالأحساء المعين حديثاً
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف: المرأة السعودية قادرة على إيجاد الفرق
المنطقة الشرقية
“الخدمة المدنية” تدعو 36 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم

“الخدمة المدنية” تدعو 36 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم

أبرز المواد
نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير سجون المنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير سجون المنطقة

منطقة مكة المكرمة
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالقصيم

منطقة القصيم
أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنمية الاستثمار وشركة عِلم

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنمية الاستثمار وشركة عِلم

منطقة القصيم

صورة لأحد موهوبي الطائف تنال اعجاب الجميع

صورة لأحد موهوبي الطائف تنال اعجاب الجميع
http://almnatiq.net/?p=751392
المناطق - عادل الزهراني

نالت صورة لأحد الطلاب الموهوبين بتعليم الطائف وهو يحضر احدى البرامج الصيفية التدريبية الوزارية وهو يعاني من إصابة في رجلة فلم تمنعه الإصابة من الحضور والاستفادة من هءه البرامج القيمة
وقد شكرت إدارة الموهوبين الطالب على حسابها في تويتر مثمنة حرصه على الحضور داعية الله ان يمن عليه بالصحة.

روابط ذات صلة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير سجون المنطقة

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير سجون المنطقة
25 جهة حكومية تناقش الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة

25 جهة حكومية تناقش الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدسة
تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين مخدّر بمحافظة جدة

تنفيذ حُكم القتل تعزيراً في مهرب هيروين مخدّر بمحافظة جدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*