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مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق ماراثون القراءة الصيفي للأطفال في دورته الثالثة

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق ماراثون القراءة الصيفي للأطفال في دورته الثالثة
http://almnatiq.net/?p=751395
المناطق - الرياض

أطلقت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض ضمن نشاطها الثقافي الصيف : ماراثون القراءة الصيفي في دورته الثالثة الذي تقدمه للرواد من الأطفال والناشئة .
​يهدف المارثون إلى غرس عادة القراءة وترسيخها لدى الأطفال ، وتيسير إيصال الكتب المتنوعة من قصص مصورة وثقافة عامة، ومعلومات عن مناطق المملكة، وقراءات حول العلوم وعلوم الاتصال وشعر الأطفال، وكتب السير والتاريخ المبسطة وغيرها من الأعمال التي تتناسب ومستويات القراءة عند الأطفال، وتلائم تفكيرهم ومخيلاتهم وأعمارهم . علما أن المستفيدين من هذا السباق الذي تقدمه المكتبة تكون فئاتهم العمرية ما بين 5-15 عاما.
وتفتح المكتبة أبوابها لاستقبال روادها من الأطفال خلال فترة المارثون مساء الأحد والاثنين بفرع المكتبة بطريق خريص، ومساء الثلاثاء والأربعاء بفرع المكتبة في حي المربع.
​ويثير مسمى مارثون القراءة لدى الأطفال روح التنافس الشريف، فيما يعزز لديهم المنافسة نحو التلقي والقراءة والمعرفة والتواصل مع مختلف المعلومات التي تطرحها الكتب المعروضة ، ويحفزهم على تحقيق أعلى مستويات القراءة، وسباق المارثون هنا يجعل القراءة هي الغاية والهدف ووسيلة لتحقيق الرقي العقلي وتوسيع خيال الأطفال،
​يذكر أن مكتبة الملك عبدالعزيز العامة من أوائل المكتبات بالمملكة التي تعنى بثقافة الطفل، وتخصص أقساما خاصة بالأطفال ، فضلا عن أنها أصدرت أكثر من 70 كتابا للأطفال ما بين قصص للأطفال عربية ومترجمة، كما أصدرت موسوعة المملكة العربية السعودية للناشئة والأطفال في تسعة أجزاء.

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