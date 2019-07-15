احدث الأخبار

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالقصيم
منطقة القصيم
 أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنمية الاستثمار وشركة عِلم
منطقة القصيم
 الصمعاني يوقع مع نظيره الأذربيجاني برنامج تعاون مشترك في المجال العدلي
أبرز المواد
 مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق ماراثون القراءة الصيفي للأطفال في دورته الثالثة
ثقافة وفنون
 صورة لأحد موهوبي الطائف تنال اعجاب الجميع
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الخبر تضبط شاحنة مخالفة تقوم برمي الأنقاض بحي الحمراء
المنطقة الشرقية
 بريطانيا: أمام إيران عام على الأقل لإنتاج قنبلة نووية
أبرز المواد
 مدير تعليم الشرقية لموهوبي برنامج الإثراء الصيفي أنتم ثروة وطنية لقيادة المستقبل الواعد في ميادين الإبداع
المنطقة الشرقية
 أمير المنطقة الشرقية يستقبل رئيس المحكمة العامة بالأحساء المعين حديثاً
المنطقة الشرقية
 الأمير سعود بن نايف: المرأة السعودية قادرة على إيجاد الفرق
المنطقة الشرقية
 “البيئة” تواصل مكافحة الجراد الصحراوي وتُعالج 120 ألف هكتار خلال الشهر الماضي
أبرز المواد
 قوافل جامعة القصيم لطب الأسنان تنطلق بمستشفى النبهانية العام
منطقة القصيم
الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالقصيم

منطقة القصيم
أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنمية الاستثمار وشركة عِلم

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنمية الاستثمار وشركة عِلم

منطقة القصيم
الصمعاني يوقع مع نظيره الأذربيجاني برنامج تعاون مشترك في المجال العدلي

الصمعاني يوقع مع نظيره الأذربيجاني برنامج تعاون مشترك في المجال العدلي

أبرز المواد
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق ماراثون القراءة الصيفي للأطفال في دورته الثالثة

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تطلق ماراثون القراءة الصيفي للأطفال في دورته الثالثة

ثقافة وفنون

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالقصيم

الأمير فيصل بن مشعل يستقبل مدير إدارة خدمات المياه بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=751407
المناطق / بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم اليوم , في مكتب سموه بمقر ديوان إمارة المنطقة بمدينة بريدة ، مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي ، الذي قدم للسلام على سموه وعرض بعض المواضيع المتعلقة بمشاريع المياه.
واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها إدارة المياه في المنطقة في مجال شبكات مياه الشرب والصرف الصحي وإيصالها لمنازل المواطنين، وكذلك شرح عن المشروعات الجاري تنفيذها وما وصلت إليه من نسبة الإنجاز، وعن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها مستقبلاً.

واستعراض المهندس الفريحي بشكلٍ موجز بعضاً من مؤشرات أعمال المديرية العامة للمياه بمنطقة القصيم ، وما تحقق من انجازات في خدمات المياه في عام 2019م ، وما تم تحقيقه من قفزات حتى وصلت نسبة تغطية شبكة المياه في المنطقة أكثر من 91% ، ووصلت عدد ساعات الضخ المستمر لأكثر من 21 ساعة باليوم ، متحدثاً عن الإسهامات البيئية المتمثلة في زيادة استخدام المياه المعالجة في أعمال التشجير وزيادة الغطاء النباتي في المنطقة والطرق السريعة.
وشدد سمو أمير منطقة القصيم على أهمية متابعة المشروعات وخدمة المواطن الكريم والعمل على توفير كل ما يحتاجه أهالي المنطقة من إدارة خدمات المياه وإكمال مشروعات البنى التحتية وشبكات ومحطات المياه، منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – من إمكانيات غير محدودة لدعم هذا القطاع الحيوي والمهم.
من جهته, أعرب مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على استقباله والاستماع لتوجيهاته، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لمضاعفة الجهود والعطاء وبذل كل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة لخدمات المياه في المنطقة.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنمية الاستثمار وشركة عِلم

أمير القصيم يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين لجنة تنمية الاستثمار وشركة عِلم
قوافل جامعة القصيم لطب الأسنان تنطلق بمستشفى النبهانية العام

قوافل جامعة القصيم لطب الأسنان تنطلق بمستشفى النبهانية العام
أمانة جائزة «جود» تعلن تمديد فترة استقبال المشاركات في نسختها الثانية

أمانة جائزة «جود» تعلن تمديد فترة استقبال المشاركات في نسختها الثانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*