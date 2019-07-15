نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير سجون المنطقة

المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة ، مدير سجون المنطقة اللواء ماجد الدويش .

وتسلّم سموه خلال الاستقبال التقرير السنوي لسجون المنطقة والمتضمن ما شهدته الاصلاحيات من تطوير والخطط المستقبلية، إلى جانب برامج التواصل الاجتماعي والأسري مع النزلاء، والرعاية الاجتماعية، والتدريب المهني، إضافة إلى الأنشطة الثقافية، والرياضية التي تُسهم في إعادة تأهيل النزلاء .