“الخدمة المدنية” تدعو 36 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم

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دعت وزارة الخدمة المدنية (36) مرشحا ومرشحة ممن تقدموا للمفاضلة الوظيفية بتاريخ 5 من شهر رمضان الماضي على موقع الوزارة الإلكتروني وذلك بعد أن استكمل المرشحين إجراءات المطابقة والمقابلة الشخصية.

وأهابت الوزارة بالمعلنة أسمائهم , إلى مراجعة أيٍ من فروع الوزارة في أنحاء المملكة لاستكمال إجراءات الترشيح، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 13 / 11 / 1440هـ إلى يوم الأثنين الموافق 20 / 11 / 1440هـ.

وأوضحت الوزارة أن من لم يحضر للموعد المحدد لاستكمال إجراءات الترشيح سيعدّ ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.