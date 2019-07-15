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أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة النظار بمؤسسة متعافي الوقفية

أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة النظار بمؤسسة متعافي الوقفية

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“الخدمة المدنية” تدعو 36 مرشحاً ومرشحة لاستكمال إجراءات ترشيحهم

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أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة النظار بمؤسسة متعافي الوقفية

أمير الرياض بالنيابة يستقبل رئيس مجلس إدارة النظار بمؤسسة متعافي الوقفية
http://almnatiq.net/?p=751417
المناطق - الرياض

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة في مكتبه بقصر الحكم اليوم، رئيس مجلس إدارة النظار بمؤسسة متعافي الوقفية الدكتور بندر بن سعود الدحيم.
وقدّم الدحيم نبذه عن ما تقدمه المؤسسة منذ انطلاقتها كمجموعة تطوعية من خلال الدعم النفسي والاجتماعي و الخطط العلاجية للمتعافين وتدريبهم وخلق فرص وظيفية لهم، مبيناً أن المؤسسة وصلت إلى 8000 مريض ومريضة، و1600 متعافي ومتعافية، و4500 أسرة من أسر مرضى ومتعافي السرطان و400 طفل وطفلة من أطفال مرضى السرطان.
وثمن سموه الجهود والخدمات الإنسانية التي تقدمها المؤسسة وما يبذلها منسوبوها لخدمة مرضى السرطان، وما تقدمه من دعم نفسي وصحي ووقائي لمرضى ومتعافي السرطان وأسرهم، ورفع مستوى الوعي الأسري والمجتمعي، مشيراً إلى أن ذلك عمل إنساني وخيري يفخر به الجميع.
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