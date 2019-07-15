رئيس هيئة الرياضة يعتمد مجلس إدارة النصر برئاسة السويكت

المناطق - الرياض

اعتمد عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس هيئة الرياضة يوم الإثنين مجلس إدارة نادي النصر الجديد لمدة أربعة أعوام برئاسة صفوان السويكت بعد انتخابه يوم السبت الماضي رئيساً للنادي الأصفر، وضم مجلس الإدارة الإعضاء سهيل القاسم، وفهد الطيار، وعبدالرحمن الشهري، وسلمان الحلافي، وناصر الجميد.

يذكر أن الجمعية العمومية لنادي النصر نصبت السويكت رئيساً للنادي العاصمي لمدة 4 أعوام مقبلة (2019-2023)، بعد فوزه في الانتخابات التي جرت وسط امتناع سعود السويلم رئيس النصر السابق وأعضاء مجلس إدارته وتغيبهم عن الحضور.

واكتسح السويكت منافسيه بحصده 5463 صوتاً، بنسبة 98 في المئة، فيما نال نصر النصر 7 أصوات، وصالح الأطرم 3 أصوات.