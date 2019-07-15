أمانة الشرقية ووزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات ينظمان فعالية ‘ التسويق للمشاريع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ‘ الأربعاء القادم

الدمام - المناطق

تحت رعاية معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، تنظم أمانة المنطقة الشرقية ووزارة الاتصالات وتقنيات المعلومات (فريق مبادرة العطاء الرقمي )، مساء يوم الأربعاء الموافق ١٧ يوليو 2019م، على مسرح الأمانة، فعالیة “التسويق للمشاريع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي” والتي تستضیف الخبير التقني أ. عبدالله السبع.

وأوضح وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الفعالیة تشتمل على عدد من المحاور وهي: تسويق المشاريع من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، ویتم من خلالھا استعراض القيمة المُضافة للمشاريع واستراتيجية التسويق في شبكات التواصل الاجتماعي، وخطة العمل لتحقيق أقصى استفادة وكيفية تحديد الفئة المستهدفة من خلال طرح عدد من النصائح العملية والتجارب الواقعیة لآلیات تساھم في تحقيق الفائدة القصوى.

وأشار ” الصفيان ” إلى أن هذه الفعالية الجماهيرية تأتي بالتعاون مع مبادرة العطاء الرقمي من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية .

وأكد ” محمد الصفيان ” بأن هذه المبادرات الھادفة تأتي لتخدم المجتمع بشكل عام والمختصين والمهتمين بشكل خاص