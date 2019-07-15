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أمير الباحة يؤكد أن المملكة تمر بمرحلة تحول تاريخية في مسيرتها التنموية المباركة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠

أمير الباحة يؤكد أن المملكة تمر بمرحلة تحول تاريخية في مسيرتها التنموية المباركة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠
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المناطق-الباحة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أن المملكة في ظل ما تحظى به من عناية واهتمام ودعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – تمر بمرحلة تحول تاريخية في مسيرتها التنموية المباركة في ظل رؤية المملكة ٢٠٣٠ ، التي لم تغفل عن تنمية المناطق وتطويرها.
وقال سموه خلال رعايته اليوم للقاء الاستثماري التشاركي بمنطقة الباحة, الذي عقد بمركز الحسام للمعارض والمؤتمر : إن تنمية المنطقة والاستثمار بها هو من أولى أولوياتنا, حيث نسعى جاهدين بحول الله وقوته إلى جعل هذه المنطقة وجهة سياحية تضم العديد من الخدمات التي يحتاجها كل زائر ومصطاف.
وبيّن سمو أمير الباحة أن الاستثمار في المنطقة بحاجة ماسة إلى عمل استراتيجي مؤسسي تتظافر فيه الجهود والمبادرات لكي نرتقي بعملنا نحو التقدم والتطور وفق دراسة ورفع مستوى المشاريع والخدمات والبنية التحتية والاستثمار وتشجيع السياحة بالمنطقة, إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بما يواكب أهمية تطوير المنطقة لكونها مقصد للزوار ووجهة سياحية مهمة على خارطة الوطن.
وأضاف سموه قائلاً : إن مثل هذه المبادرات واللقاءات ستمّكن المنطقة من النهوض التنموي والمساهمة الفعلية في تحقيق رؤية المملكة 2030, ومن خلال هذا اللقاء الذي سيكون معينًا رافدًا لاستراتيجية تطوير المنطقة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة من خلال التنمية باستقطاب رجال الأعمال للاستثمار بها, مؤكدًا أن إمارة المنطقة ستذلل كافة الصعاب أمام المستثمرين بما يحقق الفائدة للمنطقة وأهلها ونسعى جاهدين أن نوفر كل ما من شنه خدمة المواطن في هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا.
وأشار الأمير حسام بن سعود إلى ضرورة تطبيق المبادرات على أرض الواقع وتذليل الصعاب لها من كل مسؤول بالمنطقة, حيث أن اللقاء ومبادراته يعكس الرغبة الطموحة في توفير المشاريع والاستثمارات عبر استثمار تشركي بما يحقق رغبة كل قاصد لهذه المنطقة التي حباها الله بجمال الطبيعة.
بعد ذلك قُدمت كلمة المستثمرين ألقاها نيابة عنهم رجل الأعمال فواز باشراحيل كلمة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الباحة على رعايته ودعمه واهتمامه بهذا اللقاء التشاركي الذي ينطلق لفتح آفاق اقتصادية تنموية واسعة تتركز من منطلقاتنا نحن على السياحة والاستثمار والتعاون في ضل رؤية 2030 نحو تحقيق الأهداف, مؤكداً أنه عندما انطلق نادي التجارة كأداة تواصل اجتماعي كان أهم أهدافه التنمية التشاركية ليكون لها دور تنموي يتخذ من رؤية المملكة فلنكن معاً يد بيد لبناء وطن الغد.
أثر ذلك استمع سموه والحضور لشرح عن مبادرة الاستثمار التشاركي من العضو المؤسس للمبادرة والرئيس التنفيذي للمبادرة بالباحة الدكتور متعب بن محمد الجمهور حيث تتضمن المبادرة في المنطقة تحقيق الرواج والجدوى العالية لمخرجاتها وصناعتها ومختلف أوجه الاستثمار فيها للوصول بها إلى آفاق أرحب, وتسجيل الحضور المنافس والقادر على الاستدامة والفوز برضا المستفيدين لمنتجات المنطقة ومخرجاتها الاستثماري لتحتل مكانها الملائم على الخارطة الاستثمارية بالمملكة.
ونوه الدكتور الجمهور بأن المبادرة تسعى لتقليل الهدر وخفض الأسعار وخدمة المواطن والمقيم بتوفير متطلباته الحياتية والمعيشية ومنحه الفرص الترويجية والترفيهية والسياحية بكلفة أقل وأنسب لمختلف الشرائح الاقتصادية في مجتمع المنطقة, بالإضافة الى إتاحة فرص العمل والاستثمار التشاركي للراغبين في ذلك من أبناء الباحة, دون الحاجة لتوفير المبالغ المالية الطائلة أو الدخول في مغامرات استثمارية غير محسوبة, وذلك بالعمل ضمن منظمة تشاركيه تحقق أعلى درجات المهنية في الاستثمار وحساب الخاطر ودراسة الجدوى لتحقيق الفائدة لجميع المستثمرين.
بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة نالت استحسان الحضور .
وفي ختام اللقاء كرّم أمير منطقة الباحة رجال الأعمال وأعضاء المبادرة, فيما التقطت الصورة التذكارية.

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