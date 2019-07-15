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بعد غدٍ الأربعاء

نيوم تستضيف بطولة دولية في كرة القدم الشاطئية بمشاركة 6 منتخبات

نيوم تستضيف بطولة دولية في كرة القدم الشاطئية بمشاركة 6 منتخبات
http://almnatiq.net/?p=751429
المناطق - تبوك

يشارك المنتخب السعودي لكرة القدم الشاطئية في البطولة الدولية التي تستضيفها نيوم بعد غدٍ الأربعاء ولمدة أربعة أيام.
وأوقعت قرعة البطولة الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي مصر والصين فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين والإمارات وانجلترا.
واختتم المنتخب السعودي معسكره الإعدادي للمشاركة في البطولة الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم على مرحلتين في مدينة ينبع ودبي الاماراتية، خاض خلالها مباراتين وديتين أمام المنتخب الاماراتي.
واستدعى المدير الفني “للأخضر” البرازيلي أليكس براغا (12) لاعبًا للمشاركة هم : طلال الشهري وأشرف المليكي ومحسن فقيهي ووليد اليوبي ومهند الصبحي وصالح القرني ومحمد الشمري وعبدالرحيم الخيبري ومحمد الشهري وعبدالمجيد حدادي وعبدالله هزازي وفهد العزي.

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