البحرين: قطر تتآمر على أمن واستقرار المنطقة وتقويض مسيرة مجلس التعاون

المناطق - الرياض

اعتبر وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن قطر أصبحت الدولة “الأشد خطرا” على مجلس التعاون الخليجي، وذلك ردا منه على برنامج بثته قناة قطرية مساء الأحد، حمل “أكاذيب واضحة ومغالطات فجة”.

وأضاف الوزير البحريني أن البرنامج ما هو إلا “حلقة جديدة من سلسلة تآمر من دولة مارقة ضد مملكة البحرين، وضد أمن واستقرار المنطقة بأسرها”.

وأشار إلى أنه “يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الدولة باتت الخطر الأشد على مجلس التعاون الخليجي، حيث تسعى بكل دأب لتقويض مسيرته، وإثارة الفتنة بين دوله، وشق وحدة الصف بين شعوبه”.

وشدد الشيخ خالد آل خليفة على ضرورة أن تعمل دول مجلس التعاون على “مواجهة تلك الممارسات والأعمال العدائية لهذه الدولة وتصرفاتها غير المسؤولة، واتخاذ كافة الإجراءات الحازمة التي تضمن ردعها”.

كما أكد على ضرورة “إلزامها بالتجاوب، وبكل شفافية، مع المطالب العادلة للدول المقاطعة لها، وتنفيذ ما وقعت عليه من اتفاقات، ليستمر مجلس التعاون ويحافظ على منجزاته، ويحقق المزيد من التنمية والازدهار والتقدم لصالح دوله وشعوبه”.

وكان وزير خارجية البحرين قد أكد لـ”سكاي نيوز عربية” في مارس الماضي، أن قطر “لم تغير من سياساتها ولم تتخذ أي موقف تجاه دعم الإرهاب في كل أنحاء العالم”.

وتابع: “ما تقوم به قطر مستمر إلى الآن ونتطلع إلى أن تتوقف عن ذلك أو أننا لن نتعامل معها بأي شكل من الأشكال”.

وكانت البحرين قد كشفت عن “شبكة مسيئة” تدار من قطر وإيران، في مايو الماضي، موضحة أنها شبكة من المواقع الإلكترونية المسيئة للأمن الاجتماعي، يتم إدارة أغلبها من قبل جهات خارجية في إيران وقطر والعراق ودول أوروبية، بالإضافة إلى شخصيات صادر بحقها أحكام قضائية وهاربة خارج البلاد.