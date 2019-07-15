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الجيش اليمني يتقدم في جبهتي حجة وصعدة

الجيش اليمني يتقدم في جبهتي حجة وصعدة
http://almnatiq.net/?p=751436
المناطق - وكالات

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني تقدما على جبهتي مديرية حرض بمحافظة حجة شمال غربي اليمن، والصفراء بمحافظة صعدة.

وقالت مصادر عسكرية، إن قوات الجيش شنت هجوما مباغتا، على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي الانقلابية، شرقي مديرية حرض، تمكنت على إثره من تحرير تلك المواقع، وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الانقلابيين، بينهم قيادات ميدانية.

كما استهدفت مقاتلات التحالف العربي، مواقع وتعزيزات للمليشيات في المنطقة ذاتها، مكبدة إياهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي جبهة الصفراء بمحافظة صعدة شمال اليمن، حققت قوات الجيش الوطني تقدما جديدا بتحريرها مواقع مهمة تلك المنطقة.

وأشارت مصادر عسكرية، إلى أن قوات الجيش الوطني شنت عملية عسكرية مباغتة ونوعية، تمكنت خلالها من السيطرة على سلسلة “مكحلات” وتبة “راكان” وجبل “نواف” الاستراتيجي في اتجاه وادي “الأشر”، عقب مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي.

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