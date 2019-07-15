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أمير مكة المكرمة: رجل الأمن السعودي بأخلاقه وتعامله أصبح مضرباً للمثل

أمير مكة المكرمة: رجل الأمن السعودي بأخلاقه وتعامله أصبح مضرباً للمثل

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أمير مكة المكرمة: رجل الأمن السعودي بأخلاقه وتعامله أصبح مضرباً للمثل

أمير مكة المكرمة: رجل الأمن السعودي بأخلاقه وتعامله أصبح مضرباً للمثل
http://almnatiq.net/?p=751450
المناطق - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بمقر الإمارة في جدة، مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، يرافقه مديرو القطاعات الأمنية بمحافظات المنطقة.
وقدّم سمو أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لكافة رجال الأمن في المنطقة نظير الجهود التي يبذلونها للحفاظ على الأمن، مؤكداً سموه أن رجل الأمن السعودي بأخلاقه وتعامله أصبح مضرباً للمثل.
من جانبهم عبّر قادة القطاعات الأمنية بالمنطقة عن شكرهم وتقديرهم للأمير خالد الفيصل على توجيهاته ومتابعته الدائمة، مؤكدين حرصهم على العمل بما يحقق التطلعات .

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