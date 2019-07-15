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وزير الحج والعمرة يزور المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة

وزير الحج والعمرة يزور المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=751455
المناطق - واس

تفقد معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، ويرافقه وكيل الوزارة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة الأستاذ محمد البيجاوي، المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة، واجتمع بمجلس الإدارة لمناقشة خطة موسم حج هذا العام 1440، كذلك الاستعدات لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن، وذلك بحضور رئيس مجلس الإدارة حاتم بن جعفر بالي، وأعضاء المؤسسة.
وأوضح وزير الحج والعمرة أنه مثلما تكون الخدمة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمنافذ تكون في المدينة بصفتها محطة أساسية في رحلة المعتمر والحاج، وذلك بوجود المسجد النبوي حيث تكون الصلاة والزيارة، وما تعنيه المدينة المنورة من طمأنينة وتاريخ وثقافة إيمانية في نفوس المسلمين.
وحث معاليه الجميع على مضاعفة العمل، وتضافر الجهود بشكل متناغم وكل بحسب اختصاصه، في سبيل تقديم عمل احترافي ووفق معايير جودة عالية تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتحقق رضا ضيوف الرحمن.
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الأهلية للأدلاء مواصلة المتابعة والعمل بما يحقق توجه الوزارة لتحسين مستوى الخدمة وتحقيق الخطط التشغيلية على أرض الواقع.

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