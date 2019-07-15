نائب أمير جازان يستقبل رئيس وأعضاء مجلس رابطة الاحياء لكرة القدم بالمنطقة

المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، اليوم بمكتبه رئيس رابطة الأحياء لكرة القدم أ. سلطان بن عواجي حدادي وعدد من أعضاء الرابطة.

وفي بداية اللقاء رحب سمو نائب أمير منطقة جازان برئيس وأعضاء الرابطة متمنياً لهم التوفيق والسداد في القيام بجميع الأعمال التي تقع في إطار عمل الرابطة.

واستمع الأمير محمد بن عبدالعزيز ، لشرح مفصل عن رابطة الأحياء لكرة القدم بالمنطقة التي تقدم خدماتها للعديد من فرق ولاعبي كرة القدم في مختلف محافظات المنطقة , حيث تهيئ كافة الظروف التي تسهم في ممارستهم للأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية عبر قيامها بالتنظيم والإشراف على مسابقات فرق الأحياء وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة من الرابطة الرئيسية بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم.

وأكد سمو نائب أمير المنطقة ، أهمية الدور المناط برابطة الأحياء لكرة القدم بجازان وجهودها في تنظيم عمل فرق الأحياء الرياضية بكافة المحافظات ، وخدمة شباب المنطقة وإفادتهم بما يتوافر لديها من إمكانيات وبرامج ونشاطات.

واطلع سموه خلال اللقاء على تقرير عن أنشطة وأعمال الرابطة ، كما جرى بحث كافة الموضوعات التي تهم عمل رابطة الأحياء لكرة القدم والخدمات التي تقدمها لأبناء منطقة جازان بمختلف المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.

وعبر رئيس رابطة الأحياء بالمنطقة ، عن شكره وتقدير للدعم المتواصل من قبل سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، وما استمعوا له من توجيهات تسهم في تطوير عمل الرابطة بما يعود بالنفع والفائدة على كافة الرياضين بالمنطقة.