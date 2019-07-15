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ماي تهاجم ترامب وتصف تغريداته الأخيرة بـ”غير المقبولة”

ماي تهاجم ترامب وتصف تغريداته الأخيرة بـ”غير المقبولة”

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منطقة جازان

ماي تهاجم ترامب وتصف تغريداته الأخيرة بـ”غير المقبولة”

ماي تهاجم ترامب وتصف تغريداته الأخيرة بـ”غير المقبولة”
http://almnatiq.net/?p=751467
المناطق - وكالات

اعتبرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الاثنين، تغريدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي دعا فيها نائبات ديمقراطيات في الكونغرس إلى “العودة من حيث أتين”، بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”.

وقال المتحدث باسم رئيسة الحكومة البريطانية للصحفيين إن ماي تعتبر “اللغة التي تم استخدامها للحديث عن أولئك النساء غير مقبولة على الإطلاق”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وكان ترامب طالب، الأحد، عضوات ديمقراطيات في مجلس النواب من أصول أجنبية لم يسمهن، إلى “العودة من حيث أتين”، مما دفع مسؤولين ديمقراطيين رفيعين إلى اتهامه بالعنصرية.

وأشار ترامب في تغريدة إلى “عضوات كونغرس ديمقراطيات تقدميات”، ما بدا وكأنه يقصد مجموعة من الشابات المتحررات ذوات الأصوات الكثيرة، واللواتي دخلن مجلس النواب للمرة الأولى مثل ألكسندريا أوكاسيو-كورتيز المولودة في نيويورك، والتي تنحدر من أصول بورتوريكية، وغيرها.

ولم يعمد ترامب إلى تسمية أي منهن، لكنه قال: “إنهن أتين في الأصل من بلدان ذات حكومات كارثية بالمطلق هي الأسوأ والأكثر فسادا وعدم كفاءة في العالم”.

وأضاف أنهن “يخبرن شعب الولايات المتحدة، أعظم وأقوى أمة على الأرض، كيف يجب أن ندير حكومتنا”.

واستطرد متسائلا: “لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن الفاشلة التي أتين منها حيث تتفشى الجريمة؟”.

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