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أكثر من 80 ألف أسرة استفادت من “سكني” في النصف الأول من 2019

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الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يدشن معرض تقنيات الجيل الخامس

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع يدشن معرض تقنيات الجيل الخامس
http://almnatiq.net/?p=751475
المناطق - واس

افتتح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان بن عايش العلوني معرض تقنيات الجيل الخامس 5G، وتقنية المعلومات والاتصالات ICT، بمركز الملك فهد الحضاري بينبع الصناعية، الذي يقام خلال الفترة من 15 – 18 يوليو 2019.
وتم تصميم معرض تقنية الجيل الخامس 5G وتقنية المعلومات والاتصالات ICT لعرض مزايا شبكات 5G وتقنية المعلومات والاتصالات، وكذلك عرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأحدث الحلول في مجالات المراقبة الذكية والروبوتات والواقع المعزز و Wi-Fi 6 والمزيد من التقنيات.
ويهدف المعرض إلى توفير فهم أفضل للجيل الخامس، والدور الذي سيلعبه الجيل القادم من الاتصال في دعم أهداف الخطة الوطنية للتحول 2020 في المملكة العربية السعودية.

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