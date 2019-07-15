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تقرير اممي : تزايد نسبة الجوع في العالم للعام الثالث علي التوالي

تقرير اممي : تزايد نسبة الجوع في العالم للعام الثالث علي التوالي
http://almnatiq.net/?p=751478
المناطق - واس

اكد التقرير السنوي لحالة الأمن الغذائي في العالم ان نسبة الجوع في العالم تتزايد للعام الثالث علي التوالي، وان نحو 820 مليون شخص لم يكن لديهم ما يكفي من الطعام خلال العام الماضي 2018 .
وفي مؤتمر صحفي في جنيف عقدته الوكالات الاممية التي أصدرت التقرير اليوم، أكدت ان تحقيق هدف التنمية المستدامة الخاص بالقضاء على الجوع بحلول عام 2030 يواجه تحديات هائلة .
وأوضح التقرير بطء وتيرة التقدم في خفض عدد الاطفال الذين يعانون من التقزم والذين يولدون بوزن منخفض عند الولادة ، مما يجعل الهدف الثاني من أهداف التنمية بعيد المنال، وذلك في الوقت الذي تستمر السمنة وزيادة الوزن في كل مناطق العالم ، خاصة بين الاطفال، وان نسبة معاناة النساء من الجوع اعلى مما هي عليه بين الرجال ، خاصة في أمريكا اللاتينية .
واوضحت الوكالات الاممية التي أصدرت التقرير وهي منظمة الزراعة والأغذية الفاو ، واليونيسيف ، ومنظمة الصحة العالمية ، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ، ان الجوع تزايد في العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط والتي تعتمد علي التجارة الدولية للسلع الأولية ، وان هذه الحالة تثير القلق في افريقيا التي تظهر فيها اعلي معدلات الجوع، ويعيش اكبر عدد من المصابين بسوء التغذية في بلدان جنوب اسيا ( 500 مليون شخص ) وتتحمل آسيا وإفريقيا معًا الحصة الأكبر من جميع انواع سوء التغذية ، حيث يوجد في القارتين اكثر من تسعة من كل عشرة أطفال يعانون من التقزم والهزال، اضافة الى كونهما موطنًا لنحو 75 % من الاطفال المصابون بالسمنة وزيادة الوزن ، ويعود ذلك الى اتباع نظام غذائي غير صحي .
ودعا قادة العالم ووكالات الامم المتحدة المتخصصة الى تعزيز التحول الهيكلي الداعم للفقراء والسير علي الطريق الصحيح للقضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وجميع أشكال سوء التغذية .

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