أمير حائل يسلم مفاتيح الواحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بحائل ويكرم الجمعيات الخيرية

المناطق - حائل

رعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل في صالة الاستقبالات الرئيسية بالإمارة اليوم, حفل تسليم مستفيدي الجمعيات الخيرية بالمنطقة الدفعة الجديدة من وحدات الإسكان التنموي التي تم توفيرها من قبل وزارة الإسكان.

وفي بداية الحفل بارك الأمير عبدالعزيز بن سعد تسلم الأسر المستفيدة هذه الدفعة, منوهاً بدعم القيادة وحرص وزارة الاسكان ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية على تقديم خدمات متكاملة لمستفيديها .

وأعلن فرع وزارة الاسكان عن توفير (60) وحدة سكنية للأسر المستفيدة من الاسكان التنموي والتي تم توزيعها في مواقع متعددة في المخططات السكنية في أحياء مدينة حائل .

وفي الختام سلم سمو أمير منطقة حائل أصحاب الوحدات السكنية مفاتيح منازلهم.

ثم كرم سموه الجمعيات المساهمة بتسليم المساكن وهي: جمعية بنيان، والجمعية الخيرية بحائل.

يذكر أن الإسكان التنموي أحد مبادرات برنامج الإسكان ضمن رؤية المملكة 2030، ويهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد أحتياجاً فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم. ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

ولضمان سرعة تلبية احتياج الأسر الأشد حاجة، فقد تم إبرام اتفاقيات شراكة مع أكثر من 260 جمعية خيرية منتشرة في جميع مدن ومحافظات المملكة، لتتولى مهام التواصل وزيارة الأسر ومساعدتها بتحديد المسكن المناسب ومتابعة التسليم وإدارة وتشغيل الوحدات السكنية.

حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, ووكيل الإمارة المساعد مطلق بن محمد العتيبي, ومدير عام فرع وزارة الاسكان بمنطقة حائل المهندس فوزان الفوزان ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة حائل فريح العياد وعدد من المسؤولين.