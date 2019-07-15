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الدفاع المدني بخميس مشيط يباشر بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني بأحد الأحياء السكنية

الدفاع المدني بخميس مشيط يباشر بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني بأحد الأحياء السكنية
http://almnatiq.net/?p=751507
المناطق - واس

باشر الدفاع المدني بمدينة خميس مشيط مساء اليوم الاثنين الموافق 12 / 11 / 1440هـ، وعند الساعة (18:31 ) ، بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بسطح مبنى سكني بأحد الأحياء السكنية، ولم ينتج عنه أي إصابات أو وفيات ولله الحمد، فيما تضرر المبنى السكني بأضرار طفيفة وكذلك تضرر بعض المركبات المجاورة للبناية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفق المتبع.

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