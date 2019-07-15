شاهد .. تفاعل مدوي مع كلمة سلمان الأنصاري بمؤتمر للمعارضة الإيرانية

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة ألقاها، سلمان الأنصاري، مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية “سابراك” في مؤتمر للمعارضة الإيرانية المنعقد في ألبانيا تحت عنوان “أشرف 3″، مهاجما المرشد الأعلى بإيران والنظام في طهران.

وقال الأنصاري في المؤتمر الذي عقد يومي الجمعة والسبت: “إنني منذ أن تشرفت بالمشاركة في مؤتمر باريس العام الماضي، وما أعقبه من الكشف عن تورط نظام طهران في محاولة اغتيال المشاركين فيه، بل تفجير مقر انعقاده على مرأى ومسمع من العالم، وأنا على يقين تام بأن هذا النظام إنما هو في مراحل سقوطه الأخيرة، وجميعنا الآن يكاد يرى السيدة مريم رجوي وهي تحتفل وسط شعبها في طهران بالانتصار على ظلمه وقهره وطغيانه..”

وأضاف: “إنني أقول للطغاة في طهران وأنا على يقين أنهم يستمعون إلينا الآن إن يومكم هذا ليس مثل أمسكم وستذوقون من نفس الكأس الذي سقيتموه لشعب إيران العظيم..”

وتابع الأنصاري: “صوت شعب إيران بكل أطيافه وأعراقه لا يمكن إسكاته، وهو الأكثر تضررًا من سياسات نظام الملالي، الذي دعم أكثر الجماعات إرهابًا بالمال والسلاح والمأوى، كالقاعدة وتنظيم الإخوان المسلمين المتطرف وحزب الله والحوثي والعشرات من الميليشيات المسلحة، وعشرات الآلاف من المرتزقة والخلايا النائمة في معظم دول العالم”.