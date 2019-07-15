احدث الأخبار

شاهد .. تفاعل مدوي مع كلمة سلمان الأنصاري بمؤتمر للمعارضة الإيرانية
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن بدء استقبال البحوث المشاركة في مؤتمر مقاصد الشريعة
منطقة عسير
 أمانة عسير و بلدياتها : تغلق 146 منشأة مخالفة
منطقة عسير
 مصادر : قرار حكومي مرتقب يسمح باستمرار عمل المحلات التجارية والأسواق لمدة 24 ساعة
أبرز المواد
 الدفاع المدني بخميس مشيط يباشر بلاغاً عن سقوط شظايا طائرة بدون طيار معادية بمبنى سكني بأحد الأحياء السكنية
منطقة عسير
 قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” أطلقتهما المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المدنيين بمدينة خميس مشيط
أبرز المواد
 مصادرة مواد ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحيه في محافظة البدع
منطقة تبوك
 المخدرات .. قاتل صامت يتسلل في الظلام
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالالتزام بالاتفاق النووي
أبرز المواد
 أكثر من 80 ألف أسرة استفادت من “سكني” في النصف الأول من 2019
أبرز المواد
 أمير حائل يسلم مفاتيح الواحدات السكنية لمستفيدي الإسكان التنموي بحائل ويكرم الجمعيات الخيرية
منطقة حائل
 الاتحاد والشباب يوقعان اتفاقية المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس الملك محمد السادس
أبرز المواد
شاهد .. تفاعل مدوي مع كلمة سلمان الأنصاري بمؤتمر للمعارضة الإيرانية

شاهد .. تفاعل مدوي مع كلمة سلمان الأنصاري بمؤتمر للمعارضة الإيرانية

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تعلن بدء استقبال البحوث المشاركة في مؤتمر مقاصد الشريعة

جامعة الملك خالد تعلن بدء استقبال البحوث المشاركة في مؤتمر مقاصد الشريعة

منطقة عسير
أمانة عسير و بلدياتها : تغلق 146 منشأة مخالفة

أمانة عسير و بلدياتها : تغلق 146 منشأة مخالفة

منطقة عسير
مصادر : قرار حكومي مرتقب يسمح باستمرار عمل المحلات التجارية والأسواق لمدة 24 ساعة

مصادر : قرار حكومي مرتقب يسمح باستمرار عمل المحلات التجارية والأسواق لمدة 24 ساعة

أبرز المواد

الأنصاري يؤكد.. "السعوديين إذا ضربوا أوجعوا"

شاهد .. تفاعل مدوي مع كلمة سلمان الأنصاري بمؤتمر للمعارضة الإيرانية

شاهد .. تفاعل مدوي مع كلمة سلمان الأنصاري بمؤتمر للمعارضة الإيرانية
http://almnatiq.net/?p=751514
المناطق - الرياض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمة ألقاها، سلمان الأنصاري، مؤسس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأمريكية “سابراك” في مؤتمر للمعارضة الإيرانية المنعقد في ألبانيا تحت عنوان “أشرف 3″، مهاجما المرشد الأعلى بإيران والنظام في طهران.
وقال الأنصاري في المؤتمر الذي عقد يومي الجمعة والسبت: “إنني منذ أن تشرفت بالمشاركة في مؤتمر باريس العام الماضي، وما أعقبه من الكشف عن تورط نظام طهران في محاولة اغتيال المشاركين فيه، بل تفجير مقر انعقاده على مرأى ومسمع من العالم، وأنا على يقين تام بأن هذا النظام إنما هو في مراحل سقوطه الأخيرة، وجميعنا الآن يكاد يرى السيدة مريم رجوي وهي تحتفل وسط شعبها في طهران بالانتصار على ظلمه وقهره وطغيانه..”
وأضاف: “إنني أقول للطغاة في طهران وأنا على يقين أنهم يستمعون إلينا الآن إن يومكم هذا ليس مثل أمسكم وستذوقون من نفس الكأس الذي سقيتموه لشعب إيران العظيم..”
وتابع الأنصاري: “صوت شعب إيران بكل أطيافه وأعراقه لا يمكن إسكاته، وهو الأكثر تضررًا من سياسات نظام الملالي، الذي دعم أكثر الجماعات إرهابًا بالمال والسلاح والمأوى، كالقاعدة وتنظيم الإخوان المسلمين المتطرف وحزب الله والحوثي والعشرات من الميليشيات المسلحة، وعشرات الآلاف من المرتزقة والخلايا النائمة في معظم دول العالم”.

روابط ذات صلة

مصادر : قرار حكومي مرتقب يسمح باستمرار عمل المحلات التجارية والأسواق لمدة 24 ساعة

مصادر : قرار حكومي مرتقب يسمح باستمرار عمل المحلات التجارية والأسواق لمدة 24 ساعة
قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” أطلقتهما المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المدنيين بمدينة خميس مشيط

قوات التحالف تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار “مسيّرة” أطلقتهما المليشيا الحوثية من صنعاء باتجاه المدنيين بمدينة خميس مشيط
المخدرات .. قاتل صامت يتسلل في الظلام

المخدرات .. قاتل صامت يتسلل في الظلام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*