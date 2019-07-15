أمانة عسير و بلدياتها : تغلق 146 منشأة مخالفة

المناطق - عسير

أتلفت أمانة منطقة عسير و بلدياتها التابعة لها أكثر من 4 الالاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة ، وذلك ضمن جهود الأمانة لضمان سلامة أسواقها .

و أوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، بأن الجهود المبذولة عبر حملة ” الرقابة البلدية ” التي تقوم بها الأمانة و بلدياتها جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية ، و ذلك لتعزيز السلامة الغذائية مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين .

و أكد بأن الأمانة قد اتلفت نحو 4072 الالاف كجم من المواد الغذائية الفاسدة بالإضافة الى ضبط نحو 949 مخالفة بجانب اغلاق 146 منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية و المهنية ، و ذلك بعد اكثر من 1334 جولة ميدانية قام بها المراقبين .

فيما تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

مشيرا بأنه تم تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت التجارية و الصحية للتأكد من سريان مفعول الرخص و لضمان عدم مخالفة تلك المنشآت للأنظمة البلدية المعمول بها .

و تأتي تلك الجهود في إطار سعي الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة ، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.

الجدير بالذكر فإن الجولات التفتيشية قد شملت العديد من المنشآت التجارية و الصحية و المهنية و المنشآت المتعلقة بالصحة العامة .

و إذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين و المقيمين بالتعاون مع الأمانة و البلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940 .