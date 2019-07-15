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“التعليم”: استمرار صرف العلاوة السنوية 4 سنوات للمعلمين والمعلمات وارتفاعها في لائحة الوظائف الجديدة

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“التعليم”: استمرار صرف العلاوة السنوية 4 سنوات للمعلمين والمعلمات وارتفاعها في لائحة الوظائف الجديدة

“التعليم”: استمرار صرف العلاوة السنوية 4 سنوات للمعلمين والمعلمات وارتفاعها في لائحة الوظائف الجديدة
http://almnatiq.net/?p=751521
المناطق - الرياض

أكدت وزارة التعليم، مساء اليوم الاثنين، استمرار صرف العلاوة السنوية أربع سنوات للمعلمين والمعلمات منذ بداية التسكين.

وقالت الوزارة: إنه “خلال هذه المدة يلزم المعلم الحصول على الرخصة والتي تؤهلهم في الاستمرار في الرتبة والعلاوة”، مبينةً أنها ستشكل لجنة لوضع القواعد التنفيذية للائحة الوظائف التعليمية.

وأوضحت “التعليم” أن سلم رواتب المعلمين والمعلمات على اللائحة الجديدة أعلى من السابق، لافتةً إلى ارتفاع العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.

وأشارت “التعليم”، إلى زيادة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين والمعلمات وفق سلم رواتب الوظائف التعليمية الجديد، وأن المزايا المالية للمعلمين والمعلمات لن تتأثر بعد التسكين وربما تزيد لبعضهم.

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