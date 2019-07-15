السعوديون لن يشاهدوا خسوفاً قمرياً كلياً إلا بعد 2245 يوماَ!

المناطق - الرياض

الحوادث الفلكية خلال عام 2019 على مستوى العالم 6 حوادث فلكية، يشترك فيها 4 أجرام (الأرض والقمر والشمس وعطارد) منها 3 كسوفات للشمس:

الأول: جزئي وقع في 6 يناير ولم يشاهد في العالم العربي.‏

الثاني: كلي وقع في 2 يوليو ولم يشاهد في العالم العربي.‏

الثالث: حلقي في 26 ديسمبر وسيشاهد في السعودية والخليج (وسيكون كسوفاً حلقياً عجيباً .. والتفاصيل في حينه).‏

ومن الحوادث الفلكية هذا العام 2019 خسوفان للقمر:‏

الأول: خسوف كلي وقع في 21 يناير وبالكاد شوهد مع غروب القمر فجراً في السعودية.‏

الثاني: خسوف جزئي سيقع يوم الثلاثاء 16 يوليو (13 ذو القعدة) يشاهد في كل المنطقة العربية،

يبدأ: 11:02م ‏

ذروته: 12:30ص (65% نسبة الخسوف)‏

نهايته: 01:59ص

طول فترة الخسوف: 02:58‏

وهو آخر خسوف قمري هذا العام، والعجيب أن السعوديين لن يشهادوا خسوفاً قمرياً جديداً إلا بعد 1034 يوماً، أي في 16 مايو 2022م، وسيُشاهد فقط في القطاع الغربي من السعودية قُبيل شروق ‏الشمس بنحو 15 دقيقة.

بينما الشرق والوسط ومنها العاصمة الرياض فلن يشاهدوا خسوفاً قمرياً جديداً إلا بعد 1565يوماً أي في 28 أكتوبر 2023 وستكون نسبة الخسوف يسيرة جداً لا ‏تكاد تُلفت الانتباه، ولن يشاهد السعوديون خسوفاً قمرياً كلياً إلا بعد 2245 يوماَ، أي في 7 سبتمبر 2025م .

والحدث السادس لهذا العام 2019 سيقع في 11 نوفمبر حيث سيعبر كوكب عطارد أمام قرص الشمس ظهراً، وسيشاهد كشامة سوداء صغيرة على وجه الشمس، في ‏مشهد ومظهر يدعو إلى التأمل في قدرة الله في جريان ودوران الأجرام السماوية بدقة (صنع الله الذي أتقن كل شيء).‏

علماً أن آخر عبور حدث في 9 مايو 2016، ويحدث عبور عطارد فقط خلال شهري مايو أو نوفمبر وذلك 13 أو 14 مرة خلال القرن الواحد، والعبور القادم سيقع في 13 ‏نوفمبر 2032م.‏

أ.د. عبدالله المسند