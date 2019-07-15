احدث الأخبار

أمير الباحة: ميزة المنطقة التنافسية هي زراعية سياحية وبحاجة إلى تظافر الجهود لإنجاحها
منطقة الباحة
 “سي إن إن” نقلا عن المخابرات الأمريكية: إيران تختطف ناقلة نفط إماراتية منذ السبت
أبرز المواد
 هادي: الحوثيون ينفذون أجندة إيران في اليمن والمنطقة
أبرز المواد
 هوك: إيران تمارس “ابتزازا نوويا” على الأوروبيين
أبرز المواد
 قتلى في هجوم انتحاري ببغداد
أبرز المواد
 صورة مسربة تكشف تصميما ثوريا لهاتف “آيفون” المرتقب
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة
أبرز المواد
 السعوديون لن يشاهدوا خسوفاً قمرياً كلياً إلا بعد 2245 يوماَ!
أبرز المواد
 خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تطرح 11 دبلومًا معتمدًا للقبول
منطقة عسير
 “التعليم”: استمرار صرف العلاوة السنوية 4 سنوات للمعلمين والمعلمات وارتفاعها في لائحة الوظائف الجديدة
أبرز المواد
 شاهد .. تفاعل مدوي مع كلمة سلمان الأنصاري بمؤتمر للمعارضة الإيرانية
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تعلن بدء استقبال البحوث المشاركة في مؤتمر مقاصد الشريعة
منطقة عسير
أمير الباحة: ميزة المنطقة التنافسية هي زراعية سياحية وبحاجة إلى تظافر الجهود لإنجاحها

أمير الباحة: ميزة المنطقة التنافسية هي زراعية سياحية وبحاجة إلى تظافر الجهود لإنجاحها

منطقة الباحة
“سي إن إن” نقلا عن المخابرات الأمريكية: إيران تختطف ناقلة نفط إماراتية منذ السبت

“سي إن إن” نقلا عن المخابرات الأمريكية: إيران تختطف ناقلة نفط إماراتية منذ السبت

أبرز المواد
هادي: الحوثيون ينفذون أجندة إيران في اليمن والمنطقة

هادي: الحوثيون ينفذون أجندة إيران في اليمن والمنطقة

أبرز المواد
هوك: إيران تمارس “ابتزازا نوويا” على الأوروبيين

هوك: إيران تمارس “ابتزازا نوويا” على الأوروبيين

أبرز المواد

الأمم المتحدة: آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة

الأمم المتحدة: آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار في الحديدة
http://almnatiq.net/?p=751532
المناطق - وكالات

أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن المحادثات بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، تمخضت عن آليات جديدة لتعزيز وقف إطلاق النار وخفض التوتر، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيقها في أسرع وقت.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الاتفاق شمل العمل على “عدم التصعيد في الحديدة على الساحل الغربي لليمن، علاوة على الجوانب الفنية لسحب القوات من تلك المنطقة”، وفق ما نقلت “رويترز”.

وطالب الفريق اليمني الحكومي في لجنة التنسيق وإعادة الانتشار بالحديدة، خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة، الأحد، بضرورة إيجاد آلية فعالة لتثبيت وقف إطلاق النار في الحديدة.

وقالت مصادر في وفد الحكومة اليمنية، إنه “أصر على تصحيح مسار المرحلة الأولى وفقا للاتفاق، ومفهوم العمليات المتفق عليها، وحسب ما تم الاتفاق عليه بين نائب رئيس الجمهورية والمبعوث الدولي، والمتمثل بانسحاب المتمردين الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة، وإحلال قوات الأمن التي كانت موجودة قبل انقلاب عام 2014”.

كما شدد الفريق الحكومي على ضرورة فتح المعابر، وأن تعقد اللقاءات المشتركة في مدينة الحديدة، وفق نصوص اتفاق ستوكهولم.

وكانت اللجنة قد اضطرت إلى عقد الاجتماع على متن سفينة تابعة للأمم المتحدة في المياه الدولية، وذلك بسبب مضايقات الميليشيات الحوثية الموالية لإيران لبعثة المراقبين الدوليين وعرقلتها المستمرة للمحادثات.

ولا تعد هذه الانتهاكات الحوثية الأولى من نوعها، ففي 18 فبراير الماضي، أعلنت الحكومة الشرعية عن التوصل إلى اتفاق جديد مع المتمردين، برعاية الأمم المتحدة، لكنه تعثر بسبب رفض الميليشيات الموالية لإيران تطبيق بنود الاتفاق.

ورفض الانقلابيون الحوثيون الانسحاب من مينائي رأس عيسى والصليف كخطوة أولى، وأصروا على بقاء قوات أمنية تابعة لهم في المناطق التي ينسحبون منها.

وفي يناير الماضي، حاولت الميليشيات الانقلابية التلاعب بالأمم المتحدة، عبر تسليم ميناء الحديدة إلى متمردين متخفين في ملابس مدنية.

ورفض حينها الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، الرئيس السابق للجنة إعادة الانتشار المكلف من قبل الأمم المتحدة، عملية التسليم المزيفة، مما أثار غضب الميليشيا المسلحة، ودفعها إلى جمع توقيعات تحت تهديد السلاح من مندوبي المديريات في المجلس المحلي ضده.

روابط ذات صلة

“سي إن إن” نقلا عن المخابرات الأمريكية: إيران تختطف ناقلة نفط إماراتية منذ السبت

“سي إن إن” نقلا عن المخابرات الأمريكية: إيران تختطف ناقلة نفط إماراتية منذ السبت
هادي: الحوثيون ينفذون أجندة إيران في اليمن والمنطقة

هادي: الحوثيون ينفذون أجندة إيران في اليمن والمنطقة
هوك: إيران تمارس “ابتزازا نوويا” على الأوروبيين

هوك: إيران تمارس “ابتزازا نوويا” على الأوروبيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*