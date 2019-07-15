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صورة مسربة تكشف تصميما ثوريا لهاتف “آيفون” المرتقب

صورة مسربة تكشف تصميما ثوريا لهاتف “آيفون” المرتقب
http://almnatiq.net/?p=751535
المناطق - الرياض

بعد أن كثرت الأنباء عن شكل “آيفون 11” القادم، والتي أحبطت محبي الهاتف الشهير، بسبب غياب كثير من المزايا التي كانوا يأملون في توفرها بالإصدار الجديد، سربت صحيفة صينية الاثنين “التصميم الثوري” للهاتف المرتقب المتوقع صدوره في 2020.

ونشرت صحيفة “تشاينا تايمز” تقريرا مفاده أن شركة أبل تخطط لـــ”شكل ثوري” لهاتفها الجديد، الذي قد يصدر العام المقبل.

وجاء في التقرير أن أبل تعمل حاليا مع المورد لإنهاء الشكل النهائي للهاتف الجديد، الذي أشارت مجلة “فوربس” إلى أنه قد يكون الأكثر “إثارة” بتاريخ هواتف آيفون.

وتعمل أبل على شاشة أمامية كاملة، تغطي الهاتف بشكل كامل، من دون حتى “الثلمة” السوداء الصغيرة التي ظهرت أعلى هاتف أيفون X.

وستكون الكاميرا الأمامية الجديدة “خفية” في الشاشة، حتى لا توثر على مظهر الشاشة الأمامية الكامل.

وسيدعم الهاتف خاصية البصمة، التي تستخدمها هواتف هواوي وسامسونغ، بالإضافة لخاصية التعرف على وجوه المستخدمين.

ويتوقع أيضا أن تدعم أبل الاتصال بشبكات “الجيل الخامس” في هاتفها الجديد.

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