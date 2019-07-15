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قتلى في هجوم انتحاري ببغداد

قتلى في هجوم انتحاري ببغداد
http://almnatiq.net/?p=751538
المناطق - وكالات

قتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون بجروح، الاثنين، بعدما فجر انتحاريان حزاميهما الناسفين قرب مسجد بجنوب غرب بغداد، حسبما أفادت مصادر طبية وأمنية لوكالة “فرانس برس”.

وقالت مصادر طبية في مستشفى اليرموك ببغداد إن “خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 14 آخرون بجروح” في الاعتداء.

من جهته أشار ضابط في الشرطة العراقية إلى أن “انتحاريان يرتديان حزامين ناسفين، فجرا نفسيهما قرب مسجد أبو الفضل العباس في حي التراث، الواقع جنوب غرب العاصمة، تزامنا مع إقامة مجلس عزاء”.

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وكان العراق أعلن في نهاية 2017 دحر تنظيم “داعش” الذي سيطر لأكثر من ثلاث سنوات على ما يقارب ثلث مساحة البلاد، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحظى بدعم “خلايا نائمة” تنشط في بعض الأحيان وخصوصا في المناطق الصحراوية الحدودية مع سوريا، ولا تزال قادرة على تنفيذ اعتداءات إرهابية.

ففي مايو الماضي، قتل ثمانية أشخاص على الأقل وأصيب 15 آخرون في هجوم نفذه انتحاري فجر حزامه الناسف في سوق تجارية شرق بغداد.

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