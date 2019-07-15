أمير الباحة: ميزة المنطقة التنافسية هي زراعية سياحية وبحاجة إلى تظافر الجهود لإنجاحها

المناطق-الباحة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة البـاحة رئيس مجلس المنطقة في دورته الخامس والتسعون للعام المالي ١٤٤١/١٤٤٠هـ ، وبحضور وكيل إمارة المنطقة وأستهل سمُوه الإجتماع بكلمة توجيهية مرحبا فيها بأعضاء المجلس سائلا الله العلي القدير أن يديم على بلادنا نعمة الامن والإيمان في ظل قيادتنا الرشيدة ، كما رفع سموه باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين -يحفظهُما الله- على ما يقومان بِه من جهود كبيرة في نهضة بلاد الحرمين وتقدمها بين أكثر الدول تنافسية وتفوقها على اقتصادات مُتقدمة في العالم مما يعكس جدوى السياسات المالية والاقتصادية والتنموية الحديثة.

وأوضح سموه إن ميزة منطقة البـاحة التنافسية هي زراعية سياحية حسب ما تم رفعه لمقام الوزارة وبحاجة الى تظافر الجهود لإنجاحها زراعيآ وسياحيآ وخصوصآ في مجال إستقطاب المُستثمر السياحي والزراعي للمنطقة وتسهيل كافة السُبل أمامه و أن على فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة وهيئة السياحة والتراث الوطني الحمل الأكبر مع تعاون بقية الإدارات (الغرفة التجارية وفرع وزارة التجارة بالمنطقة ) لإظهار ميزتي منطقتنا ومتابعة ذلك من قبل اللجان المُنبثقة من مجلس المنطقة .

وأهاب بالجميع بالتعاون الكامل لتحقيق سُبل الراحة والرفاهية لكافة أبناء المنطقة والزائرين والمُصطافين والتنسيق في كافة الأمور التي تخدم الزائرين ولا سيما و أن هناك تقدم ملموس من بعض الجهات التي تُشكر عليه في مرافق حكوميه والعمل بروح الفريق الواحد فيما يخدم المنطقة وأهلها.

منوها ان هناك مشاريع عديدة بالمنطقة خاصة بالإدارات الحكومية متعثره وليــس هناك أي متابعة لها وهي بحاجة للمُتابعة والاهتمام ، مشددا على مدراء الأدارات الخدمية تخصيص جزء من وقاتهم اليومية لتذليل الصعُوبات أمام تعثُر تلك المشاريع .

بعد ذلك إستعرض ما تم إتخاذه على قرارات المجلس في دورته السابقة .

بعد ذلك تم استعراض جدول أعمال مجلس المنطقة في دورته الخامسة والتسعين

وإطلع المجلس على محضر اللجنة العامة المتضمن عدد من التوصيات

أوضح ذلك امين عام مجلس المنطقة الأستاذ/ علي بن ناصر بشيه و ذكر بأن مجلس المنطقة برئاسة سمُوه قد وجه بـ إكمال اللازم حيال قرارات المجلس.