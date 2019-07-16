خالد بن سلمان للمبعوث الأممي لليمن: المملكة حريصة على الشعب اليمني.. وندعم الحل السياسي

المناطق - الرياض

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، وأكد له حرص المملكة على الشعب اليمني ودعم الحل السياسي.

وذكر الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له “بتويتر” : التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الايرانية الاجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.