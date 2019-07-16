الأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة

الأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة

أبرز المواد
خالد بن سلمان للمبعوث الأممي لليمن: المملكة حريصة على الشعب اليمني.. وندعم الحل السياسي

خالد بن سلمان للمبعوث الأممي لليمن: المملكة حريصة على الشعب اليمني.. وندعم الحل السياسي

أبرز المواد
هل يتساقط شعرك في الصيف؟ إليك الأسباب والحلول

هل يتساقط شعرك في الصيف؟ إليك الأسباب والحلول

أبرز المواد
مستشفى الزهراء يعلن وظائف إدارية وصحية لحملة الدبلوم فأعلى

مستشفى الزهراء يعلن وظائف إدارية وصحية لحملة الدبلوم فأعلى

أبرز المواد

خالد بن سلمان للمبعوث الأممي لليمن: المملكة حريصة على الشعب اليمني.. وندعم الحل السياسي

خالد بن سلمان للمبعوث الأممي لليمن: المملكة حريصة على الشعب اليمني.. وندعم الحل السياسي
http://almnatiq.net/?p=751554
المناطق - الرياض

التقى نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث، وأكد له حرص المملكة على الشعب اليمني ودعم الحل السياسي.

وذكر الأمير خالد بن سلمان في تغريدة له “بتويتر” : التقيت اليوم المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث ، وأكدت له حرص المملكة على الشعب اليمني الشقيق، وضرورة وقف التدخلات الايرانية الاجرامية في شؤون اليمن، وأن الحل السياسي الذي ندعمه يتطلب التزاماً تاماً من الميليشا الحوثية بما توافق عليه اليمنيين، ويتضمن ذلك اتفاق ستوكهولم.

روابط ذات صلة

الأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة

الأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة
هل يتساقط شعرك في الصيف؟ إليك الأسباب والحلول

هل يتساقط شعرك في الصيف؟ إليك الأسباب والحلول
مستشفى الزهراء يعلن وظائف إدارية وصحية لحملة الدبلوم فأعلى

مستشفى الزهراء يعلن وظائف إدارية وصحية لحملة الدبلوم فأعلى

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*