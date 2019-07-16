الأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة

المناطق - واس

أكدت الأمم المتحدة اليوم أن الطرفين المتنازعين في اليمن وافقا على آلية لوقف إطلاق النار وخفض التوتر في ميناء الحديدة.

وأضافت الأمم المتحدة خلال اليوم الثاني من الاجتماعات التي تعقدها اللجنة المشتركة المكلفة بتطبيق اتفاق السويد حول محافظة الحديدة اليمنية، أن الطرفين وافقا على الجوانب التقنية لإعادة نشر قواتهما، مضيفًة أن تطبيق آلية وقف إطلاق النار سيتم في أقرب وقت ممكن.

ونوهت الأمم المتحدة إلى ضرورة التزام القيادات السياسية في اليمن الآن بتطبيق اتفاق إعادة نشر القوات وغيرها من المسائل العالقة في عملية السلام