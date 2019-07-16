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القيادة تبعث برقيتي عزاء لرئيسة نيبال في وفيات السيول والانهيارات الأرضية

القيادة تبعث برقيتي عزاء لرئيسة نيبال في وفيات السيول والانهيارات الأرضية
http://almnatiq.net/?p=751564
المناطق - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية إثر السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين.
وقال الملك المفدى:” علمنا بنبأ السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نشارك فخامتكم وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديق ألم هذا المصاب، لنعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا بأحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين وأن لا تروا أي مكروه”.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لرئيسة الجمهورية.
وقال سمو ولي العهد: ” بلغني نبأ السيول والانهيارات الأرضية التي وقعت بعدة مناطق في نيبال، وما نتج عنها من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجياً للمصابين الشفاء العاجل وعودة المفقودين سالمين “.

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