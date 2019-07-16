ماني يهدد فرص ميسي وفان دايك للفوز بالكرة الذهبية

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المناطق - الرياض

بعد تألقه في بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر، تبدو حظوظ اللاعب السنغالي ساديو ماني قوية للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية في نسختها المقبلة.

وتوقعت صحيفة “آس” الإسبانية أن يكون ماني مرشحا للفوز بالجائزة، ومنافسا قويا لنجم برشلونة ليونيل ميسي ولاعب ليفربول فيرجيل فان دايك.

وأرجعت الصحيفة ترشيحها لماني للفوز بالجائزة إلى دوره الكبير في بلوغ منتخب بلاده نهائي كأس الأمم الأفريقية، هذا إلى جانب تألقه مع ليفربول، وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا.

وتمكن ماني من إحراز 3 أهداف في البطولة الأفريقية معادلا رقم الجزائري رياض محرز والزامبي سيدريك باكامبو، والجزائري الأخر آدم وناس.

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