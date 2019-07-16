احدث الأخبار

هادي: الحوثيون ينفذون أجندة إيران في اليمن والمنطقة
منوعات
 أمير الجوف يدشّن مبادرة “سلامة منزلي مسؤوليتي”
منطقة الجوف
 أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة
منطقة الجوف
 تركيا تتصدر قائمة الدول في انتهاكات حقوق الإنسان
أبرز المواد
 هوك: إيران تمارس “ابتزازا نوويا”
أبرز المواد
 ماني يهدد فرص ميسي وفان دايك للفوز بالكرة الذهبية
أبرز المواد
 الكويت.. عناصر الخلية الإخوانية يعترفون بعمليات إرهابية بمصر
أبرز المواد
 صورة مسربة تكشف تصميما ثوريا لهاتف “آيفون” المرتقب
أبرز المواد
 مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في اليمن
أبرز المواد
 القيادة تبعث برقيتي عزاء لرئيسة نيبال في وفيات السيول والانهيارات الأرضية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تؤكد توافق اليمنيين بشأن الحديدة
أبرز المواد
 خالد بن سلمان للمبعوث الأممي لليمن: المملكة حريصة على الشعب اليمني.. وندعم الحل السياسي
أبرز المواد
هادي: الحوثيون ينفذون أجندة إيران في اليمن والمنطقة

هادي: الحوثيون ينفذون أجندة إيران في اليمن والمنطقة

منوعات
أمير الجوف يدشّن مبادرة “سلامة منزلي مسؤوليتي”

أمير الجوف يدشّن مبادرة “سلامة منزلي مسؤوليتي”

منطقة الجوف
أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة

أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة

منطقة الجوف
تركيا تتصدر قائمة الدول في انتهاكات حقوق الإنسان

تركيا تتصدر قائمة الدول في انتهاكات حقوق الإنسان

أبرز المواد

هادي: الحوثيون ينفذون أجندة إيران في اليمن والمنطقة

هادي: الحوثيون ينفذون أجندة إيران في اليمن والمنطقة
http://almnatiq.net/?p=751576
المناطق - الرياض

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، إن ميليشيات الحوثي “ارتدت عن القرارات الأممية، لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة”، وذلك خلال استقباله المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفث، مساء الاثنين.

وخلال اللقاء، جدد هادي موقفه الثابت تجاه السلام، و”تحمله العديد من التحديات والصعاب في سبيل تحقيق ذلك الهدف لمصلحة اليمن وطنا ومجتمعا”.

وأشار الرئيس اليمني إلى “مواقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الإيجابية مع اليمن وشرعيتها الدستورية في هذا الإطار منذ عملية التحول التي شهدتها البلاد، واختيار اليمنيين الحوار سبيلا لحل خلافاتهم وتحديد شكل دولتهم في توافق وطني غير مسبوق، عبر مؤتمر الحوار الوطني ودعم الأشقاء والأصدقاء من خلال المبادرة الخليجية والقرارات الأممية ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216”.

كما أكد على أن الحوثيين ارتدوا على تلك القرارات “لتنفيذ أجندة إيران في اليمن والمنطقة، وتجاه الشرعية والمرجعيات الثلاث التي لا يمكن أن يقبل شعب اليمن المساس بها”.

وتابع: “لقد وجهنا فريقنا في لجنة إعادة الانتشار باستئناف العمل مع الجنرال مايكل لوليسغارد، والتعامل بإيجابية كاملة لتصحيح مسار تنفيذ اتفاق الحديدة، وقد بدأت اجتماعاتهم الأحد. وللأسف بلغنا تعنت وصلف المليشيا الحوثية مجددا”.

واعتبر هادي أنه “لابد من الاتفاق بوضوح على أن تنفيذ اتفاق ستوكهولم يعد مفتاح الدخول لمناقشة الترتيبات اللاحقة”، لافتا إلى أهمية “تحقيق تقدم في الملف الإنساني، وفقا لجهود المبعوث في هذا الإطار، على قاعدة الكل مقابل الكل”، وفق ما ذكر موقع “سبأنت”.

روابط ذات صلة

متى يجب تبديل فرشاة الأسنان؟

متى يجب تبديل فرشاة الأسنان؟
المخدرات .. قاتل صامت يتسلل في الظلام

المخدرات .. قاتل صامت يتسلل في الظلام
“آكلة اللحم” تقتل رجلا بعد 48 ساعة من نزوله إلى الماء

“آكلة اللحم” تقتل رجلا بعد 48 ساعة من نزوله إلى الماء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*