أمير الجوف يستقبل الأهالي والمسؤولين بالمنطقة

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم في صالة الاستقبال الكبرى بقصر سموه بمدينة سكاكا، جموع المواطنين والمسؤولين الذين قدموا للسلام على سموه.

واستمع سموه خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات الأهالي التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه الشخصية .

كما استقبل سمو أمير منطقة الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية، وقادة القطاعات العسكرية.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه .

حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات وعدد من المسؤولين ورؤساء المراكز التابعة للمنطقة .