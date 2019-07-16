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أمير الجوف يدشّن مبادرة “سلامة منزلي مسؤوليتي”

أمير الجوف يدشّن مبادرة “سلامة منزلي مسؤوليتي”

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أمير الجوف يدشّن مبادرة “سلامة منزلي مسؤوليتي”

أمير الجوف يدشّن مبادرة “سلامة منزلي مسؤوليتي”
http://almnatiq.net/?p=751592
المناطق - الجوف

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مبادرة ” سلامة منزلي مسؤوليتي ” للسلامة المنزلية، برعاية الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة القريات.
جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء محمد بن عبدالله القريني وعدد من الضباط بالمديرية، ورئيس غرفة القريات المهندس محمد بن عتيق الرويلي، وأمين الغرفة فهد بن أحمد القبساني.
واستمع سمو الأمير فيصل بن نواف لشرح عن المبادرة التي تنطلق في كافة مدن ومحافظات منطقة الجوف، وتستهدف مختلف شرائح المجتمع.
وتهدف المبادرة إلى تركيب كواشف الدخان وطفايات الحريق داخل المنازل، ونشر توعية السلامة المنزلية والوقاية من الحريق.
وتمنى سمو أمير منطقة الجوف السلامة للجميع، وأن تسهم هذه المبادرة بنشر مزيداً من الوعي في السلامة المنزلية والوقاية من الحريق بإذن الله.

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