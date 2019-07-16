ماي تنتقد ترمب: لغته عن عضوات في الكونغرس «غير مقبولة بالمرة»

ماي تنتقد ترمب: لغته عن عضوات في الكونغرس «غير مقبولة بالمرة»

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ماي تنتقد ترمب: لغته عن عضوات في الكونغرس «غير مقبولة بالمرة»

ماي تنتقد ترمب: لغته عن عضوات في الكونغرس «غير مقبولة بالمرة»
(FILES) In this file photo taken on January 4, 2019 US Representative Alexandria Ocasio-Cortez, Democrat of New York, US Representative Ilhan Omar (C), Democrat of Minnesota, and US Representative Haley Stevens (R), Democrat of Michigan, arrive for a photo opportunity with the female House Democratic members of the 116th Congress outside the US Capitol in Washington, DC. US President Donald Trump on July 14, 2019 told unnamed Democratic Congresswomen to "go back" where they came from, prompting senior members of the party to brand him a "racist" and a xenophobe.It is the latest controversial comment by Trump, who last year reportedly referred to countries in Africa as "shithole" nations, and who has spoken of "an invasion" of undocumented migrants.In a tweet, Trump referred to "'Progressive' Democrat Congresswomen," which appeared to be a reference to a group of outspoken relatively young, liberal women, all first-time members of the House of Representatives. These include Alexandria Ocasio-Cortez of New York, Minnesota Congresswoman Ilhan Omar, and Rashida Tlaib of Michigan. / AFP / SAUL LOEB
http://almnatiq.net/?p=751602
المناطق_وكالات

قال المتحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي أمس (الإثنين) إنها ترى بأن اللغة التي استخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سلسلة تصريحات على تويتر أمس الأول (الأحد) عن مجموعة من عضوات الكونغرس الديموقراطيات «غير مقبولة بالمرة».وكان ترمب طلب من تلك المجموعة أمس الأول «العودة والمساعدة في إصلاح الأماكن البائسة والغارقة في الجريمة التي جئن منها»، ومعظم هؤلاء العضوات ولدن في الولايات المتحدة، فيما أدان الديمقراطيون ما قاله ترمب باعتباره عنصريا

وجدد ترمب أمس هجومه على نائبات ديمقراطيات وصفهن بأنهن من «اليسار المتشدد»، وقال إن عليهن طلب المغفرة من بلاده. وأثارت تغريدات ترمب الذي دعا في نهاية الأسبوع برلمانيات ديمقراطيات «للعودة» من حيث أتين، انتقادات شديدة من مسؤولين من الحزب الديمقراطي وصفوه بأنه «عنصري» وقالوا إنه يحض على الكراهية ضد الأجانب

وكتب ترمب في تغريدة أمس «متى تطلب نائبات من اليسار المتشدد المغفرة من بلادنا وشعب إسرائيل وحتى الرئيس لتصريحاتهن الفظيعة»، مضيفاً: «الكثير من الناس يشعرون بالغضب بسبب تصريحاتهن الفظيعة والمهينة»

وكان على الأرجح يشير إلى نائبات شابات في الكونغرس مثل أليكسندريا أوكاسيو-كورتيز من نيويورك وإلهان عمر من مينيسوتا وأيانا بريسلي من ماساتشوسيتس ورشيدة طليب من ميشيغن

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